МИД: изучаются возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры

В России изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платёжно-расчетной инфраструктуры. Как отметили в Министерстве иностранных дел, тем самым формируется финансово-экономическая основа многополярного мира.
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