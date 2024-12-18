Как артисты жируют на наши налоги: скандал с Татьяной Дорониной, которая не появляется в театре много лет, но получает зарплату в 600 тыс.

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Комментарии
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Валерий Светлый
Может пора русские театры отдать русским???
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2 час.
саша дмитренко
и  тебя  ублюдка  там  показывать)))
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1 час.
саша дмитренко
да  просто  сделать  театры  частными,,пусть  останутся  лучшие,, а  финансировать  всяческую  деревенскую  самодеятельность)))
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1 час.

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