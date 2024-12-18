Как артисты жируют на наши налоги: скандал с Татьяной Дорониной, которая не появляется в театре много лет, но получает зарплату в 600 тыс.

Интересная жизнь с Vera Star Ответьте себе на один простой вопрос: хотели бы вы на пенсии официально работать, но при этом не появляться на рабочем месте и годами получать зарплату, в десятки раз превышающую пенсию? Конечно, хотите.
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