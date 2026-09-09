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Рубио: «новые идеи» США должны привести к миру на Украине

Рубио: «новые идеи» США должны привести к миру на Украине

Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву привезли некие «новые» идеи по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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