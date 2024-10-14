«Бойцовскому клубу» — 25 лет. Как культовый фильм изменил жизнь Брэда Питта и стал главным кино 1990-х?

15 октября исполняется 25 лет со дня выхода в прокат фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», который вывел на новый уровень Брэда Питта, провалился в прокате, но со временем стал одним из главных общепризнанных кинодостижений девяностых.