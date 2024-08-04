5 августа — День светофора

Тимми и Живой Гараж расскажут о том, когда был установлен первый светофор. 123RF/legion-media.ruВ начале XX века машины делили улицы с трамваями, конными экипажами, торговыми повозками и другими транспортными средствами.
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