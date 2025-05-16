Кардиолог Голикова объяснила, могут ли яйца защитить от сердечно-сосудистых заболеваний

К употреблению этого продукта нужно подходить умеренно Потребление от одного до 6 куриных яиц в неделю снижает риск смерти от всех причин, но особенно — от сердечных заболеваний, даже у людей с ранее выявленным повышенным уровнем холестерина.
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