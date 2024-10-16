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Винер назвала себя плохой бабушкой

Винер назвала себя плохой бабушкой

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер назвала себя не слишком хорошей бабушкой. Об этом она сообщила на гала-концерте «Мы твердо верим в героев спорта», который прошел во Дворце гимнастики, названном в ее честь.

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