В преддверии праздника Дня Защитника Отечества, а также 35 годовщине вывода войск из Афганистана, с учащимися 11 класса прошла встреча с генерал-майором Боровым Валерием Павловичем, заместителем командующего сухопутных войск Республики Беларусь.