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Встреча с генерал-майором.

Встреча с генерал-майором.

В преддверии праздника Дня Защитника Отечества, а также 35 годовщине вывода войск из Афганистана, с учащимися 11 класса прошла встреча с генерал-майором Боровым Валерием Павловичем, заместителем командующего сухопутных войск Республики Беларусь.

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