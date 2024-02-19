В преддверии праздника Дня Защитника Отечества, а также 35 годовщине вывода войск из Афганистана, с учащимися 11 класса прошла встреча с генерал-майором Боровым Валерием Павловичем, заместителем командующего сухопутных войск Республики Беларусь.
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