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NBC отчиталось о падении числа зрителей трансляции «Эмми» почти на 10%

NBC отчиталось о падении числа зрителей трансляции «Эмми» почти на 10%

Трансляция 78-й церемонии вручения телевизионной премии «Эмми» на канале NBC вечером 14 сентября собрала у экранов 6,7 млн зрителей.

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