- Семья должна жить вместе, - заявил муж и поставил перед фактом, что его родители переезжают к нам

Ольга Гусева

А больше нет родственников? Как уже писалось, у жены есть родители, ещё сёстры, двоюродные тоже подойдут, бабушки. прабабушки. Жесть просто. Какой решала самостоятельный. Таки правильно и решил автор, если у него такая позиция.