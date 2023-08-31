ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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- Семья должна жить вместе, - заявил муж и поставил перед фактом, что его родители переезжают к нам

- Семья должна жить вместе, - заявил муж и поставил перед фактом, что его родители переезжают к нам

Муж решил, что будет офигенно круто, если его родители переедут к нам. Мы же семья, мы же должны жить вместе.

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Комментарии
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ирина Северова северова
Машина ему нужна, а не родители.
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12 час.
Ольга Гусева
А больше нет родственников? Как уже писалось, у жены есть родители, ещё сёстры, двоюродные тоже подойдут, бабушки. прабабушки. Жесть просто. Какой решала самостоятельный. Таки правильно и решил автор, если у него такая позиция.
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6 час.
Виктор Белогорцев
если послушать бабьи сказки, то это еще цветочки, ягодки в переди
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