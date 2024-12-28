Bloomberg: США надеются, что Зеленский скоро прикажет ВСУ уйти из Курщины

Власти США выразили надежду, что Владимир Зеленский вскоре прикажет украинским войскам покинуть территорию Курской области, чтобы избежать потерь, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии