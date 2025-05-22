Меньше, но вкуснее. Алтайские пчеловоды "заглянули в будущее" и дали прогноз по меду

Возможная засуха может повлиять на количество меда, но не обязательно на его качество Зимовка пчел в Алтайском крае прошла в штатном режиме и без каких-либо серьезных проблем, а текущие погодные условия благоприятны для развития пчеловодства, рассказала "Атмосфере" председатель ассоциации "Координационный совет по развитию пчеловодства по Алтайскому краю" Маргарита Прохорова.
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