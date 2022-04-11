Источник: vedtver.ru Настоящее оружие Путина против Европы — не ракеты, не газ за рубли и даже не «Раша Тудей» Настоящее оружие — это миллионы украинских беженцев, которые за несколько недель обукраинили лучшие европейские города и превратили их в настоящие свинарники… С наплывом украинских беженцев начался полный ******: заполнены все парковочные места, беженцы норовят занять полосу общественного транспорта и мешают работе городских служб, каждое воскресенье на площади Музейного квартала собираются тысячи майданутых, оставляя за собой не только тонны мусора, но и акустического шума.