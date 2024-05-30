Эксперимент по маркировке косметической продукции: вызовы и решения

Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии стартовал в начале этого года. С учетом предыдущих пилотных проектов “Честного знака”, участники рынка не сомневаются, что в ближайшем будущем он закончится принятием решения об обязательной маркировке данного вида продукции.