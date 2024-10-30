Эксперт рассказал, в какую «бездумную» ловушку попал Volkswagen

28 октября агентство DPA, ссылаясь на главу производственного совета концерна Даниэлу Кавалло, сообщило о планах Volkswagen закрыть три завода в Германии, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест.
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