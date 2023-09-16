Страсть, кураж и азарт: подходят ли вам отношения со Стрельцом

Страсть, кураж и азарт: подходят ли вам отношения со СтрельцомСо СтрельцомВ отношениях со Стрельцом никогда не бывает скучно, но и выдержать их способны немногие: этот любитель приключений мгновенно вспыхивает, но и остывает так же неожиданно.