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Страсть, кураж и азарт: подходят ли вам отношения со Стрельцом

Страсть, кураж и азарт: подходят ли вам отношения со Стрельцом

Страсть, кураж и азарт: подходят ли вам отношения со СтрельцомСо СтрельцомВ отношениях со Стрельцом никогда не бывает скучно, но и выдержать их способны немногие: этот любитель приключений мгновенно вспыхивает, но и остывает так же неожиданно.

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