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Чонси Биллапс: «Блэйзерс» никогда не заставляли игроков выходить на площадку»

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс отреагировал на информацию инсайдеров о том, что клуб просил защитника Гэри Пэйтона II «играть через боль».

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