В России упростят погашение просроченных кредитов

В России планируется улучшить условия погашения просроченных кредитов для граждан. Соответствующие поправки к законопроекту, который вносит изменения в закон о потребительском кредите, ко второму чтению одобрили в правительстве, узнали «Известия».
В России планируется улучшить условия погашения просроченных кредитов для граждан. Соответствующие поправки к законопроекту, который вносит изменения в закон о потребительском кредите, ко второму чтению одобрили в правительстве, узнали «Известия».
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