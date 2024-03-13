ЕС снял санкции с Воложа и вице-президента АФК «Система» Мндоянца

Из списка антироссийских санкций ЕС исключили трех человек. Среди них — один из основателей и бывший гендир «Яндекса» Аркадий Волож, вице-президент АФК «Система» Сергей Мндоянц и глава отделения клуба «Ночные волки» Йозеф Гамбалек.