Увлекательные опыты с водой

Вода - самый подходящий безопасный вариант для изучения физических свойств предметов. Она доступна, может пребывать в разных состояниях, растворяет некоторые другие такие же безопасные вещества, прозрачна, что позволяет хорошо видеть, что происходит в процессе опыта.