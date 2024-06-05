Увлекательные опыты с водой

Вода - самый подходящий безопасный вариант для изучения физических свойств предметов. Она доступна, может пребывать в разных состояниях, растворяет некоторые другие такие же безопасные вещества, прозрачна, что позволяет хорошо видеть, что происходит в процессе опыта.
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