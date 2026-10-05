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Дом, Грозный дом. Каким увидела родной Кавказ жительница Барнаула спустя 30 лет. Фото

Дом, Грозный дом. Каким увидела родной Кавказ жительница Барнаула спустя 30 лет. Фото

Северный Кавказ манит теплым Каспийским морем, величественными башнями в горах и неповторимой кухней.

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