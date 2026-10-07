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Регионы России

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Матч Аргентины с Бенином приостановлен в честь Месси

Матч Аргентины с Бенином приостановлен в честь Месси

Товарищеский матч между сборными Аргентины и Бенина был остановлен на 10-й минуте в знак уважения к Лионелю Месси, который проводит свой прощальный матч за национальную команду.

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