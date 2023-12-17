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«Реал» не проигрывает 16 матчей подряд – 13 побед, 3 ничьих

«Реал» не проигрывает 16 матчей подряд – 13 побед, 3 ничьих

Команда тренера Карло Анчелотти переиграла «Вильярреал» (4:1) в матче Ла Лиги. Мадридский клуб не проигрывает на протяжении 16 игр кряду – на этом отрезке команда добилась 13 побед и трижды сыграла вничью.

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