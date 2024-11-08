Ignio.com Весы. Еженедельный эротический гороскоп за 11 - 17 ноября

Почему бы вам не сменить немного заезженную пластинку вроде «полюби меня такую, какая я есть» – и не измениться хотя бы на один день? Итак, надевайте парик, цветные линзы, туфли на каблуках или на платформе, наносите необычный для вас макияж – и отправляйтесь в места выгула вашего ненаглядного.