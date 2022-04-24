Газета.ру

7 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дьячина
    а что..на неё кто-то нападает....или досрочно обо..лисьAftonbladet: Швец...
  • Воробей
    " Документ действует до 2023 года и предусматривает взаимные поставки газа между странами. Баку отправляет Москве газ...Азербайджанская S...
  • Ам-ням
    Во дэбилы!Aftonbladet: Швец...

Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области

Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение завести уголовное дело из-за обстрела со стороны Украины территории, расположенной неподалеку от села Отрадное в Белгородской области, передает пресс-служба СК в Telegram.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх