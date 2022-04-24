Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение завести уголовное дело из-за обстрела со стороны Украины территории, расположенной неподалеку от села Отрадное в Белгородской области, передает пресс-служба СК в Telegram.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение завести уголовное дело из-за обстрела со стороны Украины территории, расположенной неподалеку от села Отрадное в Белгородской области, передает пресс-служба СК в Telegram.
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