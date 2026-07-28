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Военное обозрение

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Солдат Суворова: школа выучки и послушания

Солдат Суворова: школа выучки и послушания

Пехота XVIII века считала пределом 25–30 километров в сутки, а суворовские войска проходили вдвое больше несколько дней подряд — и за этой цифрой стоит не удаль, а школа выучки, в которой безусловное послушание держалось на понимании: каждый солдат знал свой манёвр.

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