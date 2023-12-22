Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ... Автора, как знатока США, командироать туда, чтоб поотирался в тамошних реалиях и  выдал впечатления.  Спецзадание...Итоги года. США
  • Олег Самойлов
    Да ты чО? Вот ведь как интересно-то про шейхов!Россияне едят бол...
  • Leon Dan
    Вот это правильно!В Иркутске гражда...

О плохой геймификации современных школ

О плохой геймификации современных школ

Компьютерные игры, если заглянуть «под капот», довольно примитивны в своей основе. Это может быть или упрощённая головоломка по типу Кубика Рубика, или фрагмент театрального диалога, или спинномозговое упражнение на скорость наведения мышки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх