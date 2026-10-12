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ЕС заплатил России $250 млрд за нефть: Бессент и Трамп обвинили европейцев в лицемерии за критику «дизельной сделки»

ЕС заплатил России $250 млрд за нефть: Бессент и Трамп обвинили европейцев в лицемерии за критику «дизельной сделки»

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил европейских лидеров в лицемерии после их критики сделки между США и Россией о поставках дизельного топлива.

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