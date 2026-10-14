Цифры, обнародованные управлением Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю, выглядят как наглядная иллюстрация масштабов проблемы нелегальной миграции в одном из ключевых регионов Юга России.
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