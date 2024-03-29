В ВСУ заявили о повреждении объекта энергетики в Днепропетровской области

В Криворожском районе Днепропетровской области Украины повредили объект энергетики. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии