Средний балл ЕГЭ в Архангельской области вырос по русскому языку, истории, английскому и ряду естественно-научных дисциплин, при этом доля работ с результатом от 60 до 100 баллов увеличилась с 49,41% до 55,33%.
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