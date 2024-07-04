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Нижегородская правда

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Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как дозваниваются президентам

Пранкеры Вован и Лексус рассказали 360.ru, как дозваниваются президентам. По словам Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), некоторые лидеры стран сами оставляют им свои номера телефона и даже обмениваются с ними сообщениями после разговора.

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