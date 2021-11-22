В российском городе более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта

Из общественного транспорта Казани за утро высадили более 500 человек из-за отсутствия QR-кодов. В городе также произошла задержка трамвайных маршрутов из-за пассажира, который отказался показывать QR-код и при этом не захотел покинуть трамвай.
Из общественного транспорта Казани за утро высадили более 500 человек из-за отсутствия QR-кодов. В городе также произошла задержка трамвайных маршрутов из-за пассажира, который отказался показывать QR-код и при этом не захотел покинуть трамвай.
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