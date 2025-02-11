Суд отпустил домой директора института ЮУрГУ Демина. Фото, видео

Центральный райсуд Челябинска 11 февраля отправил под домашний арест на два месяца директора института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского госуниверситета Александра Демина, обвиняемого в превышении полномочий.
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