ПВО Киева пробито. Сможем ли закрыть всю Украину – Карасев жирно намекает на переговоры

Вчерашние удары по Киеву показали, что украинское ПВО не может в полной мере защитить даже столицу. Это значит, что на всю страну его не хватит тем более, что чревато серьезными последствиями при продолжении конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии