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ПВО Киева пробито. Сможем ли закрыть всю Украину – Карасев жирно намекает на переговоры

ПВО Киева пробито. Сможем ли закрыть всю Украину – Карасев жирно намекает на переговоры

Вчерашние удары по Киеву показали, что украинское ПВО не может в полной мере защитить даже столицу. Это значит, что на всю страну его не хватит тем более, что чревато серьезными последствиями при продолжении конфликта.

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