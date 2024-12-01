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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон». Бруну и Рэшфорд в основе. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон». Бруну и Рэшфорд в основе. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени. Манчестер Юнайтед – Эвертон Дата проведения 1 декабря, 16:30, «Олд Траффорд» превью матча онлайн статистика коэффициенты Манчестер Юнайтед – Онана, Мартинес, де Лигт, Мазрауи, Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Диалло, Зиркзе.

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