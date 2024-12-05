Роспотребнадзор назвал главные вирусы декабря-2024 для Новосибирской области

Случаев гриппа в регионе пока не зарегистрировано, зато вовсю "гуляют" сезонные ОРВИ и COVID-19.Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области отчиталось о результатах традиционного мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ.