Роспотребнадзор назвал главные вирусы декабря-2024 для Новосибирской области

Случаев гриппа в регионе пока не зарегистрировано, зато вовсю "гуляют" сезонные ОРВИ и COVID-19.Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области отчиталось о результатах традиционного мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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