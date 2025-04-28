Флагманский кроссовер GAC Trumpchi S9: второй брат в семействе[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В марте компания GAC вывела на китайский рынок кроссовер Trumpchi S7, который стал первенцем нового семейства электрифицированных моделей.
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