Хеллоуин в России предложили переименовать в День жутких сказок и историй

Это решение, по мнению автора инициативы, позволит сохранить популярный праздник и успокоить патриотическую общественность Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил переименовать Хеллоуин в России в День жутких сказок и историй.
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