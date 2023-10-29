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Хеллоуин в России предложили переименовать в День жутких сказок и историй

Хеллоуин в России предложили переименовать в День жутких сказок и историй

Это решение, по мнению автора инициативы, позволит сохранить популярный праздник и успокоить патриотическую общественность Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил переименовать Хеллоуин в России в День жутких сказок и историй.

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