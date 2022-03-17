Алексей Шевченко: «В Перми стали задумываться о КХЛ. «Молот» впервые за 5 лет в плей-офф, почему бы не включить их в лигу»

Алексей Шевченко сообщил, что в КХЛ может появиться клуб из Перми. «После новости о «Югре» и «Ладе» о КХЛ стали задумываться в Перми.
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