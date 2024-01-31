В Германии заявили о более 300 тыс. въехавших в 2023 году украинцев

В ФРГ в течение 2023 года, согласно данным МВД страны, въехали почти 300 тыс. украинцев. Такие данные раскрыл статс-секретарь немецкого ведомства Махмут Оздемир в ответ на запрос депутата бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) Торстена Фрея, пишет 31 января Lenta.