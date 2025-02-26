Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о животной сути гнева

"Одной из самых распространенных страстей в человеческом обществе является страсть гнева. Каждый из нас часто гневается: гнев воспламеняется в нашем сердце порой совершенно неожиданно - в ответ на простую фразу или простую небрежность, а дальше уже развитие этой страсти становится часто неконтролируемым", - признал митрополит Марк.