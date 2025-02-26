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62ИНФО | Новости Рязани

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о животной сути гнева

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о животной сути гнева

"Одной из самых распространенных страстей в человеческом обществе является страсть гнева. Каждый из нас часто гневается: гнев воспламеняется в нашем сердце порой совершенно неожиданно - в ответ на простую фразу или простую небрежность, а дальше уже развитие этой страсти становится часто неконтролируемым", - признал митрополит Марк.

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