Ион Чебан: «Ожидания точно соответствуют голосу жителей: как проголосовали, то и получим»

После закрытия избирательных участков кандидат на должность генерального примара Кишинева от партии MAN Ион Чебан заявил, что вся команда будет очень бдительна, чтобы все голоса были подсчитаны с большим вниманием.
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