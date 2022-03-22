Тарасенко не сыграет с «Вашингтоном» из-за болезни

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не сыграет с «Вашингтоном» из-за болезни.  Также в матче из-за травмы верхней части тела не сможет сыграть другой форвард «блюзменов» – Роберт Томас.

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