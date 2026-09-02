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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Галатасарай» арендовал защитника «Лейпцига» Битшиабу за 2 млн евро с правом выкупа за 28 млн

Эль-Шадай Битшиабу стал игроком « Галатасарая ».  Турецкий клуб объявил о подписании защитника « РБ Лейпциг » на правах аренды за 2 миллиона евро с возможностью выкупа за 28 млн евро.

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