Четыре "ну вот и всё" для России. Ужасная правда

Ладно, так и быть. Сегодня будет текст для любителей «ты рассказал мне просто правду, а я ужасную хочу, такую чтобы ужаснуться*, завыть, забиться, захрипеть»(с)*Я сегодня такой хороший, что даже оригинальное слово заменил на более цензурное.