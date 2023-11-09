Большие машины с маленьким мотором

Даунсайзинг стал привычным явлением, и моторы небольшого рабочего объёма всё чаще встречаются не только на семейных седанах и вседорожниках, но даже на представительских автомобилях, брутальных вездеходах, спортивных кроссоверах и экстремальных пикапах.