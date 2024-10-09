Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Польша зря тревожит исторические раны и пора простить бандеровцам и Хатынь, и Волынь, а Украину будут помогать восстанавливать белорусы, нашли своего «благодарного адресата».
В Киеве не оценили реверанс и грязно обругали Лукашенко
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
СвинохрЮк по кличке "давыдюк" - ещё одно доказательство того, что по ту сторону ЛБС - "наших" НЕТ. Этих жЫвотных - либо в чернозем, либо на запад . Пусть там их откармливают. На Русской земле подобное дерьмо оставлять нельзя, повесить - веревки жалко, перевоспитать - не возможно.
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