В Киеве не оценили реверанс и грязно обругали Лукашенко

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

СвинохрЮк по кличке "давыдюк" - ещё одно доказательство того, что по ту сторону ЛБС - "наших" НЕТ. Этих жЫвотных - либо в чернозем, либо на запад . Пусть там их откармливают. На Русской земле подобное дерьмо оставлять нельзя, повесить - веревки жалко, перевоспитать - не возможно.