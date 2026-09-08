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Царьград

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СК помог 383 работникам завода во Владимирской области получить 83,5 млн рублей

СК помог 383 работникам завода во Владимирской области получить 83,5 млн рублей

Следственное управление СК России по Владимирской области добилось полного погашения долгов по зарплате перед сотрудниками предприятия в Вязниковском районе, выпускающего нетканые текстильные материалы.

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