В Белгороде при обстреле ВСУ ранены 8 человек, на Кубани загорелась нефтебаза

Белгород и Белгородский район в ночь на 9 мая попали под обстрел украинских военных. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадали не менее восьми человек, повреждены 20 жилых домов и более 30 автомобилей.
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